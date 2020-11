Fearless Felix Kwakye Reacts After Special Prosecutor Martin Amidu Resigns

On the news today the Special prosecutor Martin Amidu, has resigned from his duty, the news which has gone viral has caused a high amount of jubilation on social media. The special prosecutor who recently called out John Mahama in issues related to the Airbus scandal in Ghana, in his statement he told the former president to man up, get himself prepared and come to screening. The issue raised a lot of backlash from the members of the National Democratic Congress, like Felix Kwakye ofusu, Sammy gyamfi etc. Today however, Felix Kwakye ofusu has spoken up after the resignation of the special prosecutor Martin Amidu. He said that he never believed that Martin Amidu would get anything done, gearing to the fact that his appointment was never intended to push any self proclaimed anti-corruption fight. Read the full statement from Felix Kwakye ofusu; ๐˜ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ถ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ.๐˜๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช-๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ. READ ALSO: Yaw Sells Car To Support Foundation ๐˜๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜•๐˜‹๐˜Š ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ถ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ฌ๐˜ถ๐˜ง๐˜ฐ-๐˜ˆ๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ. ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ต ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ.๐˜–๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฎ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต. ๐˜“๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ.๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ป๐˜ป๐˜บ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ด. Content created and supplied by: GhanaTrending (via Opera News )

